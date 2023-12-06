У Беларуси — 3-е место в Европе по дешевизне электроэнергии. Узнали благодаря чему

На дворе зима, а значит, особое звучание обретают вопросы энергетики. Как отмечают аналитики, Беларусь полностью обеспечена всеми необходимыми энергоносителями, причем по доступной цене: поставки российского газа полностью покрывают потребности экономики и населения, согласованная цена значительно ниже рыночной — ее зафиксировали на ближайшие три года, оплата производится в российских рублях.
Минск ведет активную работу с российскими госкорпорациями. В частности, Беларусь заинтересована в участии в проекте «Газпрома» по газификации российских регионов, а также в строительстве завода по производству сжиженного природного газа в Мурманске. Один из совместных проектов — строительство БелАЭС — уже приносит плоды. Едва ли не ключевой результат — полный отказ Беларуси от импорта электроэнергии и ощутимое снижение зависимости от импортируемого природного газа. С момента включения первого энергоблока в объединенную энергосистему — т. е. с 3 ноября 2020 г. — станция выработала 20,6 млрд кВт/ч электроэнергии, что позволило заместить 5,6 млрд м3 природного газа. Валютная нагрузка на экономику снизилась благодаря этому более чем на 650 млн долл. Имеет место и экологический эффект: выбросы парниковых газов сократились более чем на 9 млн т.
По данным Минэнерго, ежегодно БелАЭС будет генерировать порядка 18 млрд кВт/ч электроэнергии, что обеспечит свыше 40% потребностей страны. Использование природного газа снизится на 4,5−5 млрд м3, а выброс парниковых газов в атмосферу — более чем на 7 млн т в год. Уже сегодня, отмечают в Минэнерго, Беларусь занимает 3-е место среди стран Европы по дешевизне электроэнергии. Не исключена и продажа киловатт/часов за рубеж.
Не меньшее внимание уделяют вовлечению в топливно-энергетический баланс собственных энергоресурсов.
— Несмотря на успешный ввод второго энергоблока БелАЭС, местные топливно-энергетические ресурсы не снимаются со счетов, — говорит заместитель председателя Госстандарта — директор Департамента по энергоэффективности Виталий Крецкий. — За счет их использования мы замещаем порядка 3,1 млрд кубометров природного газа в год.
Из 10,5 тыс. энергоисточников более половины работают сегодня на местных ресурсах. А в 11 районах из 118 их доля в топливном балансе превышает 90%.
Вопросами энергосбережения в Беларуси занимаются на протяжении 30 лет. Благодаря использованию современных научно-технических разработок, оборудования и материалов удалось получить ощутимый результат: энергоемкость валового внутреннего продукта за этот период снизилась в 4,4 раза, в то время как в общемировом масштабе — лишь вдвое. По последним данным Международного энергетического агентства, энергоемкость ВВП Беларуси составляет 141 кг нефтяного эквивалента на 1 тыс. долларов.
— Большинство производств в стране модернизировано, внедрены современные энергосберегающие технологии, — констатирует В. Крецкий. — За все время работы успешно выполнены пять государственных программ по энергосбережению, выполняется шестая.
Как отмечают специалисты, объединенный рынок газа, нефти и нефтепродуктов России и Беларуси может заработать уже к концу года, а электрической энергии — с 2024 г. Все, что было запланировано на текущий год в рамках союзных программ, выполнено.
— Совместно с российскими коллегами проведена масштабная работа по реализации трех закрепленных за Министерством энергетики Беларуси союзных программ в сфере атомной энергетики, формирования газового и электроэнергетического рынков, — отмечает глава Минэнерго Виктор Каранкевич.
В атомной энергетике в фокусе внимания оставались вопросы гармонизации законодательства и совершенствования нормативно-правовой базы. Усилия были направлены на повышение безопасности и надежности эксплуатации БелАЭС, техническое сопровождение и совершенствование научной поддержки, а также обращение с радиоактивными отходами и перемещение радиоактивных материалов.
Что касается объединенного рынка электроэнергии, уже завершена внутригосударственная процедура по согласованию договора о его формировании. Документ, регламентирующий основные подходы к организации, функционированию и дальнейшему развитию этого рынка, готов к подписанию.
— На 2024−2026 гг. определены новые мероприятия, которые позволили бы в дальнейшем выйти на сближение условий хозяйствования, перейти на эффективное функционирование как рынка газа, так и рынка электрической энергии, — дополняет В. Каранкевич.
В ЕАЭС аналогичные рынки планируется создать к 2025 г. При этом, дополняют аналитики, модель энергетического сотрудничества России и Беларуси может послужить базой при создании общих рынков в рамках ЕАЭС, а ее элементы — при выстраивании отношений ЕАЭС с другими игроками и интеграционными объединениями.
— В этом году мы достаточно серьезно продвинулись по программам формирования общих энергорынков, многое сделано в части общего рынка электроэнергии. По газу где-то есть отдельные моменты, но мы и там продвигаемся, многие вопросы уже урегулировали, нашли согласованные подходы, — отметил В. Каранкевич в ходе недавней встречи с членом Коллегии (министром) по энергетике и инфраструктуре ЕАЭС Арзыбеком Кожошевым.
Все настойчивее проникает газ в автотранспортную сферу. В ходе прошедшего недавно XII Петербургского международного газового форума Минский автомобильный завод и компания «Газпром газомоторное топливо» подписали соглашение о сотрудничестве, нацеленное на стимулирование продвижения автотехники, использующей природный газ в качестве более привлекательного с экологической и экономической точки зрения моторного топлива. Первым делом стороны займутся разработкой предложений для органов власти по формированию благоприятных законодательных, нормативно-правовых, организационных, программных, технологических, научно-методических и других условий для более активного внедрения работающей на природном газе автомобильной и иной техники. В планах реализация ряда региональных и отраслевых программ, адаптация и применение лучших мировых технологий и практик, связанных с переводом транспорта на использование газомоторного топлива.
В свою очередь компании — лидеры горнодобывающей отрасли России заинтересовались газовыми самосвалами «БЕЛАЗ». Производитель из Жодино активно работает как над монотопливными машинами — работающими на сжиженном или компримированном природном газе, так и битопливными — эксплуатируемыми в газодизельном режиме. Первые 30- и 45-тонные газовые самосвалы предприятие произвело свыше трех лет назад. За это время они доказали свою надежность и эффективность: выбросы вредных веществ снизились почти в 10 раз, а затраты на топливо — примерно вдвое по сравнению с дизельными аналогами.
Новинка компании — 90-тонный самосвал на сжиженном природном газе. Двигатель такой машины на треть экономичнее, чем дизельный аналог, и значительно экологичнее. Учитывая постоянный рост цены на дизтопливо и стабильную стоимость сжиженного природного газа, экономия при эксплуатации таких машин выглядит весьма существенной. В следующем году БЕЛАЗ планирует выпустить аналогичный самосвал и в сегменте грузоподъемности 130−136 т.
В этой сфере, подчеркивают специалисты, необходимо развитие соответствующей инфраструктуры, которая сделает газовое топливо более доступным и рентабельным для добывающих компаний. Параллельно совершенствуется нормативная база. Так, недавно Совет Евразийской экономической комиссии внес в технические регламенты ЕАЭС изменения, направленные на обеспечение возможности использования газа в качестве моторного топлива для тракторов и широкой номенклатуры самоходных машин, а также возможности установки на них оборудования для питания газовых двигателей.
Российская компания «Новатэк», которая строит в Мурманске завод по производству сжиженного природного газа, предоставила белорусской стороне насчитывающий 3 тыс. позиций перечень продукции, производство которой могла бы обеспечить белорусская промышленность. Речь преимущественно о трубах, элементах инфраструктуры, информационных и аналитических системах. Завод будет включать в себя три линии сжижения мощностью 6,8 млн т в год каждая. Ввод первых двух запланирован на конец 2027 г., третьей — на 2029 г.
В то же время «Белоруснефть» планирует развивать в России кластер по добыче углеводородов и оказанию нефтесервисных услуг. Компания приобрела на Ямале месторождение «Янгпур» и за 10 лет сумела нарастить там добычу почти в 10 раз. Не исключено, что к 2025 г. уровень извлечения углеводородов в Западной Сибири сравняется в нефтяном эквиваленте с объемом, который белорусские нефтяники получают дома.