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6 декабря, новости Молдовы, источник: Sputnik.md

Минимальная зарплата в Молдове в 2024 году составит 5000 леев

В будущем году минимальная зарплата в Молдове вырастет на 1000 леев и составит 5000 леев.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 6 дек — Sputnik. Минимальная заработная плата в Молдове увеличится с 4000 до 5000 леев в будущем году. Соответствующее решение было одобрено на заседании правительства в среду после проведения предварительных консультаций.

Данный размер минимальной заработной платы по стране устанавливается при полном графике работы в 169 часов, что составляет 29,58 лея в час.

«Повышение минимальной зарплаты обосновывается необходимостью обеспечить постоянное повышение минимальных гарантий в области заработной платы, чтобы сохранить покупательную способность работников и обеспечить справедливую конкурентную среду на региональном и международном уровне в применении рабочей силы», — говорится в заявлении пресс-службы правительства.

Там также уточнили, что за последние два года минимальная зарплата для работников бюджетной сферы увеличилась вдвое. В 2022-м оплата труда выросла с 2200 до 3500 леев, а с 1 января 2023 года минимальная заработная плата в стране достигла 4000 леев.

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