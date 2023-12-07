00:29 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Нацбанк Беларуси резко повысил курс доллара и курс евро на 7 декабря 2023
Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 7 декабря 2023, четверг.
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Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 7 декабря 2023, четверг, выглядят следующим образом: 1 доллар США равен 3,2229 рубля, 1 евро — 3,4773 BYN, 100 российских рублей — 3,4851 белорусского рубля.
Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на среду, 6 декабря 2023, выглядели следующим образом: 1 доллар США равен 3,1872 рубля, 1 евро — 3,4518 BYN, 100 российских рублей — 3,4689 белорусского рубля.
Курсы доллара и евро выросли — и весьма заметно (в случае американской валюты это примерно плюс 3,5 копейки, у европейской — 2,5). Российский рубль РФ снизился более чем на 1,5 рубля.