04:26 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Эксперимент со служебными домами для бюджетников стартовал в Хабаровском крае
Строительство первых четырёх зданий начнётся уже в 2024 году.
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Посёлок Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края стал одной из экспериментальных площадок по строительству индивидуального служебного жилья. Новые одноквартирные дома предназначены для работников бюджетной сферы: врачей, учителей, специалистов сфер культуры, спорта и других, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— В 2024 году мы начнем строительство первых четырех одноквартирных домов, а с 2025 будем строить от 10 домов и более. Жилье будет собственностью муниципалитета, однако в дальнейшем, при соблюдении ряда условий, недвижимость можно будет выкупить и оформить в собственность за один процент от расчётной стоимости возведения такого жилья, — отметил глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов. В будущем новые дома сформируют микрорайон, название которому предложат выбрать самим местным жителям. На реализацию инициативы по строительству индивидуального служебного жилья Хабаровскому краю выделена федеральная субсидия.
В 2024 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 7,5 миллионов рублей, ещё 14,4 миллионов предусмотрены в краевом бюджете, и 5,5 млн рублей предоставят муниципальные образования. Помимо Чегдомына, новые одноквартирные дома появятся также в Переяславке района имени Лазо.