04:47 (мск), источник: Комсомольская правда
Следом за Ozon: компания Wildberries планирует открыть логистический центр в Хабаровском крае
Логистический центр Wildberries хотят построить в Хабаровском крае.
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6 Декабря состоялся «прямой эфир» с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Отвечая на вопрос об открытии логистического центра Ozon, глава региона анонсировал еще более масштабный проект. Уже скоро в крае может появиться похожий центр Wildberries.
— Представители компании обратились к нам. Они хотят построить в крае логистический центр в четыре раза больше, чем Ozon. По проекту — это до 200 тысяч квадратных метров. Сейчас мы ищем землю. Для строительства нужна территория площадью 25 гектаров.
Губернатор объяснил, почему Хабаровский край стал точкой притяжения для таких крупных проектов. По его словам, регион сейчас впереди всех по логистике. Уже в 2024 году начнется строительство нового грузопассажирского пункта пропуска. Играет на руку и географическое расположение края. Кроме того, в регионе сохраняется общественно-политическая стабильность и есть все условия для развития бизнеса.
На вопрос касательно открытия логистического центра Ozon на площадке индустриального парка «Авангард» Михаил Дегтярев ответил, что компания уже начала работу. Пока еще решаются кадровые вопросы, улаживаются другие детали, но центр функционирует. Чтобы набрать обороты, нужно время.
Напомним, крупнейший в Хабаровском крае и первый в ДФО складской комплекс Ozon открылся в сентябре 2023 года. Его площадь составляет почти 50 тысяч квадратных метров. Создание центра позволило существенно сократить логистические цепочки, так как ранее ближайший к региону склад компании находился в Красноярске, на расстоянии более чем четыре тысячи километров. С появлением центра сроки доставки товаров могут сократиться с трех недель до трех-четырех дней. В случае открытия подобного склада Wildberries жителям края станет удобней и проще пользоваться услугами маркетплейса.