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7 декабря, источник: Хабаровский край сегодня

Застройщика «Дальневосточного квартала» определили в Хабаровске

Ему предстоит возвести более 310 тысяч квадратных метров жилья.

Источник: Reuters

Наблюдательный совет территории опережающего развития «Хабаровск» подвёл итоги конкурсного отбора застройщиков, которым предстоим приступить к возведению доступного жилья по программе «Дальневосточный квартал» в столице региона. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», победителем стала компания СЗ «Дальневосточный» — это партнёрский проект двух девелоперов DARS и UNIKEY.

 — Мы сейчас находимся в процессе реализации проекта «Дальневосточный квартал» в Еврейской автономной области. Поэтому знакомы с такими масштабными проектами с социальной инфраструктурой, стрит-ритейлом на первых этажах и рекреационной зоной. Каждый наш проект — это синергия архитектурной концепции, удобной квартирографии и обустроенных общественных пространств. С большим энтузиазмом заходим и в это проект, в нашем Хабаровске, — сказала управляющий партнер девелоперской компании UNIKEY Айгуль Юсупова.

Напомним, что под комплексную жилую застройку в городской черте, в Железнодорожном районе Хабаровска, предусмотрено почти 46 гектаров. До 2033 года здесь будет поэтапно возведено более 310 тысяч квадратных метров жилья, из них не менее 35% от общей площади квартир застройщик должен будет предоставить к выкупу для социальных нужд. Ввод в эксплуатацию первой очереди строительства в объеме не менее 50 тысяч квадратных метров запланирован на конец 2026 года.

Первые этажи жилых домов займут коммерческие помещения — магазины, кафе, аптеки и объекты бытового обслуживания. На благоустроенной территории будут оборудованы детские и спортивные площадки, зоны отдыха. Для автовладельцев запланировано более 5 тысяч машиномест. Новый жилой квартал рассчитан на проживание около 10 тысяч человек. Комплексная застройка также должна включать социальную инфраструктуру, в том числе три детских сада на 800 мест и школу на 1200 учеников, которые будут возведены с привлечением федерального бюджета по программам «Дальневосточная концессия» и Единая президентская субсидия.

Как рассказали в Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики, застройщик получит ряд налоговых льгот и административных преференций в статусе резидента ТОР «Хабаровск»: землю, инженерную инфраструктуру и сниженные в три раза страховые платежи. Вместе с упрощенной процедурой утверждения документации по планировке территории и разрешения на ввод в эксплуатацию это поможет возвести доступное по цене и качественное современное жильё. Проект активно поддерживается в министерстве строительства Хабаровского края.

— Мы приняли решение, что начнём реализацию проекта совместно с ещё одним надежным застройщиком. У нашей компании большой опыт комплексного развития территорий. Именно в таких проектах можно правильно выстроить взаимосвязь жилой социальной и коммерческой недвижимости, правильно организовать места отдыха и досуга. Город получит новый микрорайон с современной архитектурой и развитой инфраструктурой, завершенным благоустройством и зонами отдыха для детей и взрослых, — отметил коммерческий директор по жилой недвижимости компании DARS Дмитрий Софронов.

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