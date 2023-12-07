7 декабря, источник: MOS.Ru
Инвестор построит производственный объект в Зеленограде
Застройщика определили по итогам открытого аукциона.
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По итогам аукциона город передал инвестору в аренду земельный участок в Зеленограде для строительства объекта производственного назначения. Об этом сообщил министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.
«По итогам открытого аукциона город передал инвестору в аренду территорию площадью 0,68 гектара по адресу: Зеленоград, Заводская улица, земельный участок 30. Победитель торгов сможет в течение семи лет и четырех месяцев построить на нем производственный объект площадью до 14,2 тысячи квадратных метров», — рассказал Максим Гаман.
У участка хорошая транспортная доступность. Он расположен вблизи улицы Радио и Георгиевского проспекта.
По условиям договора у инвестора есть 34 месяца на получение разрешения на строительство и 27 месяцев на завершение работ нулевого цикла. Сейчас ведутся изыскательские работы, по результатам которых застройщик решит, какое именно производство возведет.
Москва активно развивает промышленность, заботится о создании комфортных условий для ведения бизнеса, оказывает поддержку инновационным, перспективным и важным для столицы отраслям и проектам.
Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.