7 декабря, источник: АиФ Ростов-на-Дону
В Ростовской области в течение пяти лет хотят построить 50 новых заводов
Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Ростовской области в течение пяти лет хотят построить 50 новых заводов. Об этом во время инвестиционного послания сообщил глава региона Василий Голубев.
Губернатор говорил об экспорте донской продукции, о сотрудничестве с ОАЭ, Китаем, Сирией, о динамике улучшения инвестклимата и создании новых рабочих мест в Ростовской области. Также глава региона сообщил о строительстве микрорайона «Новый Ростов» на территории старого аэропорта Ростова. Будет построено 1,5 млн квадратных метров жилья, а также социальные объекты.
Донской губернатор назвал вполне реальными планы по запуску 50 заводов в течение ближайших пяти лет.
Новочеркасский завод синтетических продуктов когда-то был крупнейшим предприятием СССР. И на той территории есть все необходимые возможности и инженерная инфраструктура. Пять лет по десять заводов? Мы по итогам этого года десять заводов сдадим.
Ранее мы также сообщали, что в Ростовской области на поддержку бизнеса направят 14 млрд рублей.