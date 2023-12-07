Завершено строительство новых дорог в красноярском Солнечном

Теперь предстоит регистрация и постановка новых дорожных объектов на баланс муниципалитета. Об этом сегодня сообщили в мэрии.
Также уже завершены строительные работы и ведется подготовка ко вводу в эксплуатацию участка на проспекте Молодёжный от дома № 31 до улицы Преображенской.
Общая протяженность вводимых в этом году дорожных участков в микрорайоне Солнечный составляет почти 1,7 км.
«Ввод в эксплуатацию этих объектов обеспечит пешеходной и транспортной доступностью жителей жилых комплексов “Нанжуль-Солнечный” и “Снегири”. Здесь запустят общественный транспорт, поскольку в единую дорожную сеть закольцовываются улицы 60 лет образования СССР, Ерофеевская, проспект Молодёжный и Гриболевская», — рассказал и.о. заместителя главы города — руководителя департамента градостроительства Сергей Шикунов.
Напомним, к строительству новых автодорог в Солнечном приступили несколько лет назад. Ситуация осложнялась тем, что значительная часть земельных участков, по которым запроектированы дороги, находилась в частной собственности. Выкупать их приходилось через длительные судебные процедуры. Новые дороги возводились за счет средств бюджетов разных уровней. В соответствии с современными стандартами они оборудованы пешеходными переходами, ливневой канализацией, остановками и пешеходными зонами.