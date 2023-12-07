7 декабря, источник: Комсомольская правда
В Екатеринбурге ищут врача стоматолога-ортопеда на зарплату от 200 тысяч рублей
Всего в Екатеринбурге около 158 тысяч вакансий.
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В Екатеринбурге около 158 тысяч открытых вакансий. Из них аналитики выбрали самые высокооплачиваемые. Так, например, в уральской столице ищут врача стоматолога-ортопеда на зарплату от 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба SuperJob.
— Компания предлагает зарплату от 200 тысяч рублей, подарки детям к праздникам, премии, обучение и скидки на услуги сотрудникам и членам семьи, — рассказали эксперты.
На втором месте в рейтинге самых высокооплачиваемых вакансий оказалось место директора филиала с зарплатой от 120 тысяч рублей. Кандидат должен иметь высшее образование, опыт на управленческой должности и опт успешной организации и управления В2 В и B2C продаж.
Замкнула тройку лидеров вакансия инженер строительного контроля с зарплатой от 120 тысяч рублей. Сотрудник должен иметь профильное высшее образование и релевантный опыт работы от трех лет.
Также в число высокооплачиваемых должностей попали начальник автоколонны с зарплатой в 115 тысяч рублей и водителя-экспедитора с оплатой труда от 110 тысяч рублей.