7 декабря, источник: МК.RU Екатеринбург
Автобусный парк в Екатеринбурге пополнила отечественная техника
На этот раз парк в Екатеринбурге пополнил отечественный транспорт.
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Обновление автобусного парка в Екатеринбурге продолжилось благодаря поставке партии российских автобусов. Если ранее на улицы столицы Урала выпускали технику «МАЗ» из соседней Беларуси (в 2015 году — 58 автобусов), то теперь закуплена крупная партия из Башкортостана. 35 новых современных автобусов, приобретенных «Гортрансом» по договору лизинга, уже прибыли в Екатеринбург.
30 ноября специалисты Комитета по транспорту Администрации города Екатеринбурга произвели техническую приемку новых автобусов. По прогнозам, они выйдут на маршруты в конце декабря — начале января.
Низкопольные автобусы на газомоторном топливе прибыли из Нефтекамска своим ходом, проехав 630 километров. Специалисты «Гортранса» поставят машины на учет, получат номера и разрешающие документы, загрузят карты маршрутов в навигационное оборудование и отправят автобусы на маршруты, сообщил портал екатеринбург.рф.
В автобусе «Нефаз» могут разместиться не менее 96 пассажиров, здесь предусмотрены 29 сидячих мест. Специальное место предназначено для людей с ограниченными возможностями здоровья, также в автобусах есть пандусы и кнопка вызова водителя для помощи при транспортировке колясочников.
Установленный на автобусе динамик дает водителю возможность по громкой связи общаться с людьми на остановке. Также предусмотрены система связи с диспетчером и тахограф. Транспорт оборудован системой видеокамер, позволяющей наблюдать за состоянием водителя, за пассажирами в салоне и ситуацией на дороге. Кресло водителя комфортабельное, анатомически настраиваемое, на воздушной подушке, что позволяет обеспечить комфортные условия работы.
Салоны оснащены кондиционерами и обогревателями для обеспечения комфорта проезда в любую погоду. Также здесь есть валидаторы для оплаты проезда и мониторы для размещения текстовых данных о маршруте. Безопасность обеспечивает автоматическая система обнаружения и тушения пожара, также действует система аварийного открывания дверей.
По данным представителя поставщика (АО «Государственная транспортная лизинговая компания») восемь газовых баллонов дают запас хода в 400 километров без дозаправки. Эксплуатация автобусов и всех их комплектующих рассчитана минимум на 1 миллион километров пробега.
Кроме указанных 35 автобусов, в 2024 году муниципалитет получит еще 30 новых машин по казначейским кредитам и 30 в лизинг. Таким образом, парк пополнится на 95 новых автобусов. Они будут направлены на обслуживание не только магистральных маршрутов, но и в отдаленные территории мегаполиса.
За последние три года муниципалитет приобрел 117 автобусов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Екатеринбургский «Гортранс» обеспечивает работу комплекса общественного транспорта: 454 автобусов, 451 трамвая и 217 троллейбусов. Такие мощности позволяют обслуживать 32 автобусных, 23 трамвайных и 15 троллейбусных муниципальных маршрутов. Недавно по государственной программе Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года» организована закупка 50 троллейбусов с автономным ходом.
Параллельно продолжается смена номеров автобусов в Екатеринбурге. С 1 декабря 22 автобусных маршрута меняют свою нумерацию. Разобраться с новыми путями горожанам поможет телеграм-бот.
По данным «Гортранса», напоминаем, что с 1 декабря часть автобусных маршрутов будет курсировать под новыми номерами.
Изменится нумерация 22 автобусов: № 41 (ранее № 09), № 47 (ранее № 37), № 49 (ранее № 27), № 51 (ранее № 012), № 52 (ранее № 019), № 55 (ранее № 05), № 60 (ранее № 36), № 62 (ранее № 016), № 66 (ранее № 01), № 67 (ранее № 57А), № 70 (ранее № 070), № 72 (ранее № 12), № 74 (ранее № 047), № 77 (ранее № 077), № 78 (ранее № 042), № 82 (ранее № 082), № 83 (ранее № 083), № 86 (ранее № 056), № 87 (ранее № 052), № 89 (ранее № 030), № 93 (ранее № 014), № 98 (ранее № 38).
Как сообщил екатеринбург.рф, смена нумерации маршрутов автобусов — завершающий этап приведения нумерации общественного транспорта Екатеринбурга к сквозной. Теперь все трамваи будут ходить под номерами с 1 по 24, троллейбусы — с 25 по 39, а автобусы — с 40.