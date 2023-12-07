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7 декабря, источник: ivbg.ru

В Ленобласти повысили прожиточный минимум до 16 226 рублей

В Ленобласти второй раз с сентября проиндексировали размер прожиточного минимума на 2024 год.

С 1 января 2024 года прожиточный минимум в Ленобласти составит 16 226 рублей, для трудоспособных граждан — 17 686 рублей, пенсионеров — 13 954 рубля, детей — 15 739 рублей. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовых актов 47 региона.

Ранее размер прожиточного минимума на душу установили в размере 16017 рублей.

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