Стоимость строительства спортивной арены в Перми выросла до 19,4 млрд рублей

Как указано в электронной документации на сайте zakupki.gov.ru, начальная цена лота составляет 19,43 млрд руб. Подавать заявки на участие в закупке можно до 22 декабря, первые части заявок рассмотрят 25 декабря, а итоги закупки подведут 28 декабря.
По условиям договора, закончить строительство спортивной арены подрядчик должен будет не позднее 1 июля 2027 года. При этом в целом на проведение работ отводится не более 40 месяцев с даты вступления в силу договора с подрядчиком.
Напомним, концессионером строительства спортивной арены является ООО «Пермь-Арена», учрежденное Фондом развития Пермского края. В июне «Пермь-Арена» получило разрешение на возведение многофункционального объекта. Его строительство тогда оценивалось в 17,1 млрд руб. Ранее сообщалось, что кредитной организацией по проекту будет банк «ДОМ.РФ». Общая площадь арены составит не менее 75 тыс. кв. м и вместимость — 10,5 тыс. человек. Объект разместится на трех земельных участках на бывшем «Товарном дворе» в Дзержинском районе Перми.
Торги на строительство многофункциональной арены, объявленные минувшим летом, не состоялись из-за отсутствия заявок.