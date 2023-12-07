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7 декабря, источник: АиФ Казань

В Казани через реку Волгу построят автодорожный мост

Реализация водной концепции Казани займет более пятнадцати лет.

Источник: Аргументы и факты

В Казани через реку Волгу построят автодорожный мост. Об этом на архитектурно-строительном форуме «Казаныш» заявила главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина.

В генеральном плане столицы Татарстана на противоположную сторону Волги от улицы Тихорецкая заложили автодорожный мост. Реализация водной концепции Казани займет более пятнадцати лет. В течение этого времени вокруг исторической части города появится 17 крупных объектов речной инфраструктуры.

Напомним, до конца года частично перекроют улицу Краснококшайскую в Казани.

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