Главное
Спецоперация на Украине
7 декабря, источник: Татарстан 24

В Казани построили соципотечный дом с квартирами с частичной меблировкой

Новый дом появился в ЖК «Салават Купере».

Источник: Татарстан 24

Жилье по социальной ипотеке начали передавать со встроенной кухонной техникой и мебелью. Дом № 16 по улице Ильгама Шакирова в районе «Салават Купере» построен с применением лучших практик возведения коммерческого жилья. Это видно уже по фойе. Первый этаж оборудован зоной отдыха, камерами наблюдения и местом для хранения колясок, велосипедов и самокатов. Коснулись изменения и отделки самих квартир.

«Кухня со всей встроенной техникой. Поменяли электрическую плиту, которая стояла у нас отдельно, на духовой шкаф и варочную панель. Плюс установили двухкамерный холодильник».

пояснил Булат Гилманов
заместитель исполнительного директора Госжилфонда РТ

Кухонные гарнитуры в новых квартирах обошлись дешевле аналогов, потому что закупались оптом на весь дом. Еще одно новшество — отделка санузлов плиткой.

Предложил строить квартиры по программе соципотеки с частичной мебилировкой Раис республики Рустам Минниханов. Новые дома полностью соответствует требованиям нацпроекта «Жилье и городская среда».

Ранее сообщалось, что в Татарстане завершены работы по капремонту многоквартирных домов, запланированные на этот год. В общей сложности были приведены в порядок 726 многоквартирных домов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Президент России прибыл в столицу ОАЭ
В Казани иномарки вылетели на пешеходную дорожку после столкновения
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
недвижимость