7 декабря, источник: Татарстан 24
В Казани построили соципотечный дом с квартирами с частичной меблировкой
Новый дом появился в ЖК «Салават Купере».
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Жилье по социальной ипотеке начали передавать со встроенной кухонной техникой и мебелью. Дом № 16 по улице Ильгама Шакирова в районе «Салават Купере» построен с применением лучших практик возведения коммерческого жилья. Это видно уже по фойе. Первый этаж оборудован зоной отдыха, камерами наблюдения и местом для хранения колясок, велосипедов и самокатов. Коснулись изменения и отделки самих квартир.
«Кухня со всей встроенной техникой. Поменяли электрическую плиту, которая стояла у нас отдельно, на духовой шкаф и варочную панель. Плюс установили двухкамерный холодильник».
Кухонные гарнитуры в новых квартирах обошлись дешевле аналогов, потому что закупались оптом на весь дом. Еще одно новшество — отделка санузлов плиткой.
Предложил строить квартиры по программе соципотеки с частичной мебилировкой Раис республики Рустам Минниханов. Новые дома полностью соответствует требованиям нацпроекта «Жилье и городская среда».
Ранее сообщалось, что в Татарстане завершены работы по капремонту многоквартирных домов, запланированные на этот год. В общей сложности были приведены в порядок 726 многоквартирных домов.