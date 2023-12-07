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7 декабря, новости Казахстана, источник: КазТАГ

Тариф на отопление в Астане хотят повысить на 25%

Астана. 7 декабря. КазТАГ — Тариф на отопление в Астане хотят повысить на 25%, передает корреспондент агентства.

Источник: КазТАГ

«АО “Астана Теплотранзит” вышло с проектом тарифной сметы на 2024 с ростом тарифа на передачу и распределение тепловой энергии на 25%», — ответили в пресс-службе компании.

Это объясняется увеличением расходов на электрическую энергию, покупку стратегического товара (нормативных потерь), дополнительных инвестиций с целью снижения износа и потерь, увеличением расходов на оплату труда, который не предусматривает увеличение заработной платы руководящему составу.

Конечный результат будет известен после того, как ДКРЕМ совместно с региональной комиссией по тарифообразованию рассмотрят заявки.

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