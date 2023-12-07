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7 декабря, источник: МК.RU Новосибирск

В Новосибирске заключили концессии на строительство двух мусорных полигонов

Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов и директор МУП Новосибирска «Спецавтохозяйство» (МУП «САХ») Андрей Зыков подписали концессионные соглашения о строительстве комплексов по переработке твердых коммунальных отходов «Правобережный» и «Левобережный».

По словам замгубернатора Новосибирской области Сергея Семки, условия нового соглашения соответствуют целям указа Президента РФ о создании современной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, а также предложениям депутатов и общественности о высоких экологических стандартах и финансовой ответственности концессионера.

МУП, по итогам конкурса, пообещало обеспечить переработку 82% отходов и выработку вторсырья, компостирование органики, производство RDF-топлива и инвестиции в размере в несколько млрд. рублей.

«Правобережный» рассчитан на годовой прием 330 тысяч тонн ТКО. Его планируют ввести в эксплуатацию через два года.

Такое же соглашение о строительстве комплекса по переработке ТКО «Левобережный» на территории Верх-Тулинского сельсовета было подписано в конце октября этого. Его нужно ввести в эксплуатацию не позднее двух лет после регистрации договоров земельной аренды.

Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что депутат вернул награды правительству НСО в знак протеста против свалки.

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