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7 декабря, источник: КрымPress

В Севастополе теперь действуют другие подходы к определению малоимущих семей и расчёту их доходов

Сегодня на заседании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева одобрили изменения в закон, касающиеся государственной социальной поддержки малоимущих семей.

Источник: Freepik

На данный момент мы определяем общий доход семьи, основываясь на уровне прожиточного минимума для различных групп населения. В новом подходе общий доход будет определяться исходя из уровня прожиточного минимума на одного человека, а не по отдельности для детей, пожилых или работающих. Это значит, что будет учитываться средний доход на члена семьи. Кроме того, ранее, если в одной семье живут вместе родители, дети и другие члены семьи, их доход также учитывался при определении потребности в помощи. В новом подходе этот механизм изменился, и теперь будут учитываться только члены конкретной семьи, даже если они проживают вместе с другими родственниками, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и. о. директора департамента труда и социальной защиты населения Елена Бардакова.

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