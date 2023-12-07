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7 декабря, новости Беларуси, источник: БЕЛТА

В Беларуси вводится вмененное страхование

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси вводится новая форма страхования — вмененное страхование. Это предусмотрено законопроектом «О страховой деятельности», который был принят депутатами во втором чтении, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

Законопроект направлен на выравнивание условий деятельности страховых организаций различных форм собственности, а также предусматривает расширение объектов страхования, установление требований к системе корпоративного управления в страховых организациях, изменение подходов к гарантированию государством страховых выплат, создание условий для дальнейшего развития видов страхования, относящихся к страхованию жизни, введение новой формы — вмененного страхования. Его отличительной особенностью является требование о наличии договора страхования в качестве обязательного условия для осуществления той или иной деятельности или для получения тех или иных благ и льгот.

Как пояснили в Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей, вмененное страхование широко распространено в мире, многие страны уже давно пользуются таким видом страхования. Это будет касаться юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в первую очередь перевозчиков, риелторов, антикризисных управляющих.

Законопроектом также расширены объекты страхования, определены нормы уставного фонда страховщиков.

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