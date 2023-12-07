7 декабря, источник: Город Казань.KZN.RU
Названы самые высокооплачиваемые профессии декабря в Казани
Специалисты могут получать зарплату до 250 тысяч рублей.
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(Город Казань KZN.RU, 7 декабря). В столице Татарстана выделили пять наиболее высокооплачиваемых вакансий декабря. Заработная плата варьируется от 100 до 250 тысяч рублей.
Самая высокая зарплата у водителей-экспедиторов, которые могут зарабатывать до 250 тысяч рублей. Водители, в основном с правами категории E, могут получать от 150 тыс. рублей. Маркетологам предлагается зарплата от 120 до 150 тыс. рублей. Работа инженеров-геодезистов оплачивается в размере более 120 тыс. рублей. Рейтинг закрывают шеф-повара — они получают от 100 до 150 тыс. рублей. Данные предоставил сервис SuperJob.
Было проанализировано 158 тыс. вакансий в крупнейших городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других. В топ попали профессии, связанные с ритейлом и сферой продаж, строительством, производством и так далее.