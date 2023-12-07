Опрос: Жители Молдовы предпочитают покупать товары местного производства, чтобы поддержать экономику страны

Таков один из выводов опроса, проведенного сайтом locals.md. По данным опроса, 42,6% респондентов хотят таким образом поддержать экономику страны. Исследование также показало, что 16,7% участников выбирают продукцию местного производства, так как доверяют отечественному производителю, а 15,3% ценят качество местной продукции.
По данным опроса, около 36,5% респондентов заявили, что в целом предпочитают продукцию, произведенную в Молдове. Более половины участников (52%) придерживаются смешанного подхода, покупая как местную, так и импортную продукцию.
Отвечая на вопрос о категориях продуктов местного производства, часто покупаемых в супермаркетах, 49,8% респондентов назвали мясо и мясные изделия, а 43,1% — молочные продукты. Что касается импортных продуктов, то респонденты отметили, что чаще всего покупают сладости (36,4%), напитки (23,9%), табачные изделия (19,6%) и молочные продукты (14,8%).
Те, кто предпочитает выбирать импортные продукты, руководствуются их качеством (45,9%), при этом 32% заявили, что им все равно, в какой стране они произведены. Примечательно, что ни один респондент не назвал отсутствие доверия к местным производителям в качестве определяющего фактора в пользу импортной продукции.
Что касается информации о продукции местного производства, 47,7% покупателей говорят, что им не хватает информации об их качестве.
Стоит отметить, что 49, 3% респондентов заявили, что при покупке каких-либо товаров они в первую очередь обращают внимание на цену, затем на страну происхождения (25,4%) и бренд (18,7%).
По мнению экспертов, выбор в пользу отечественных товаров значительно влияет на экономику, культуру и окружающую среду. Поддерживая местных производителей, мы способствуем экономическому росту по всей стране.
Покупка товаров местного производства — это не только экономически важное действие, но и проявление социальной ответственности. Делая такой выбор, мы показываем, что поддерживаем этические условия труда и надлежащие социальные стандарты в нашем обществе.
Еще одно явное преимущество — уменьшение экологического следа. Если выбирать товары местных производителей, сокращается расстояние транспортировки, что в свою очередь приводит к уменьшению выбросов углекислого газа, а значит, способствует защите окружающей среды. Кроме того, близость к производителям обеспечивает более быстрое получение свежих и качественных продуктов, что улучшает потребительский опыт.
Опрос, в котором приняли участие более 800 человек, был проведен сайтом locals.md в ноябре 2023 года.