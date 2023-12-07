«Аэрофлот» сообщил о трудностях при покупке билетов из-за сбоя в Leonardo

«В связи со сбоем в системе бронирования Leonardo (Сирена-Тревел) затруднено оформление билетов во всех каналах продаж (сайт Аэрофлота, агенты и др.). На данный момент поставщиком услуг предпринимаются меры для скорейшего восстановления штатной работы системы», — говорится в сообщении.
В компании отметили при этом, что система регистрации пассажиров в аэропорту, на сайте и в приложении работает в штатном режиме.
Группа «Аэрофлот» перешла на отечественную систему бронирования авиабилетов Leonardo осенью 2022 г. после того, как в марте того же года американская Sabre и испанская Amadeus расторгли дистрибуторские отношения с «Аэрофлотом» из-за санкций Евросоюза, под которые перевозчик попал в апреле прошлого года. Компании запретили полеты и ввели эксплуатационные ограничения в пределах союза.
28 сентября глобальный сбой произошел в Leonardo, о котором сообщили «Аэрофлот», «Россия» и «Победа». В «Ростехе» тогда объяснили проблемы в работе системы DDоS-атаками из-за рубежа. Из-за сбоя было задержано более 16 рейсов в московском аэропорту «Шереметьево». Спустя несколько дней министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что якобы «IT-армия» страны стоит за кибератаками на Leonardo.
По данным компании StormWall, в 2022 г. количество DDoS-атак на сайты российских компаний увеличилось на 74%, писали «Ведомости». По итогам III квартала 2023 г. наибольшее количество DDos-атак шло на сети телекомоператоров, говорится в отчете компании «Гарда». На втором месте оказалась сфера транспорта и перевозок: были заметны показатели атак на ресурсы авиаперевозчиков и системы бронирования авиабилетов, хотя и ресурсы железнодорожной отрасли также оказались под значительным давлением.