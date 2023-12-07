Какую недвижимость в Минске можно арендовать бесплатно

Общая площадь таких помещений в столице составляет сейчас 13 392 кв. м. Среди них есть и отдельно стоящие здания, и изолированные помещения в жилых и других зданиях. В большинстве случаев они находятся в подвалах, на технических, цокольных и первых этажах.
Как говорят в Мингорисполкоме, все помещения разные по размеру и техническому состоянию. Но чаще всего для их использования требуется провести хотя бы небольшой ремонт, установить электросчетчики, системы пожарного оповещения, заключить договоры с обслуживающими организациями.
То есть это очень редко — готовый офис или склад. Чаще нужно сначала вложить деньги, которые по условиям договора не возвращаются. Обычно на таких условиях сдаются помещения, на которые не нашлось желающих в течение двух месяцев после размещения информации о сдаче в аренду.
По данным комитета государственного имущества Мингорисполкома, в безвозмездном пользовании находится 3,2% коммунальной недвижимости города. Неиспользуемых площадей относительно немного — всего 1,6%.