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7 декабря, новости Беларуси, источник: Office Life

Какую недвижимость в Минске можно арендовать бесплатно

Количество помещений в столице, которые можно взять в «аренду за 0 рублей» под условие создания новых рабочих мест, за месяц увеличилось на четверть. Сейчас городские власти предлагают 54 таких варианта, пишут «Минск-Новости» со ссылкой на данные комитета госимущества Мингорисполкома.

Общая площадь таких помещений в столице составляет сейчас 13 392 кв. м. Среди них есть и отдельно стоящие здания, и изолированные помещения в жилых и других зданиях. В большинстве случаев они находятся в подвалах, на технических, цокольных и первых этажах.

Как говорят в Мингорисполкоме, все помещения разные по размеру и техническому состоянию. Но чаще всего для их использования требуется провести хотя бы небольшой ремонт, установить электросчетчики, системы пожарного оповещения, заключить договоры с обслуживающими организациями.

То есть это очень редко — готовый офис или склад. Чаще нужно сначала вложить деньги, которые по условиям договора не возвращаются. Обычно на таких условиях сдаются помещения, на которые не нашлось желающих в течение двух месяцев после размещения информации о сдаче в аренду.

По данным комитета государственного имущества Мингорисполкома, в безвозмездном пользовании находится 3,2% коммунальной недвижимости города. Неиспользуемых площадей относительно немного — всего 1,6%.

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