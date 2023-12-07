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Главные новости к вечеру 7 декабря
19:36 (мск), источник: © РИА Новости

В МВФ рассказали о финансировании Украины

ВАШИНГТОН, 7 дек — РИА Новости. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) 11 декабря проведет оценку пересмотра программы расширенного финансирования Украины и примет решение о предоставлении очередного транша в 900 миллионов долларов, заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.

Источник: Reuters

«Исполнительный совет, как ожидается, встретится в понедельник, 11 декабря, чтобы оценить второй пересмотр и принять решение об одобрении, что сделает возможным предоставление 900 миллионов долларов», — сообщила она журналистам в четверг на вопрос РИА Новости.

В среду глава Нацбанка Украины (ЦБ, НБУ) Андрей Пышный сообщал, что кабмин подписал меморандум, который предусматривает пересмотр программы расширенного финансирования МВФ и выделение Киеву очередного транша в 900 миллионов долларов. Как информировал 11 ноября МВФ, фонд достиг соглашения «на уровне персонала» с властями Украины о выделении транша на 900 миллионов долларов.

Второй транш от МВФ в 890 миллионов долларов Киев получил в конце июня, первый транш был предоставлен в начале апреля сразу после утверждения программы.

В марте МВФ достиг соглашения с Украиной по кредитной программе на 15,6 миллиарда долларов на четыре года. Согласно плану программы, после первого транша Украине предусматривается выделение трех траншей в размере примерно 880 миллионов долларов по актуальному курсу валют, в середине июня и октября этого года, а также в конце февраля 2024 года после результатов первого, второго и третьего пересмотра.

Для получения очередного транша Украина должна выполнить ряд требований, в частности, в сфере финансовой политики, снижения инфляции, усиления независимости центробанка, борьбы с коррупцией. МВФ в свою очередь проводит пересмотр механизма — обзор реализации Киевом своих обязательств, после чего принимает решение о сохранении кредитной программы. Первый обзор был завершен в мае, в июле деньги от МВФ поступили в бюджет страны.

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