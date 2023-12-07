Электроэнергия подорожает: Какие изменения ждут казахстанских потребителей?

По данным ЭПО, корректировка связана с увеличением не зависящих от компаний затрат. В частности, в заявках отмечается повышение расходов на топливо (уголь, газ) с учетом транспортировки. В общем объеме затрат на производство электрической энергии затраты на топливо составляют порядка 60%.
Проекты предельных тарифов учитывают также увеличение заработной платы производственного персонала, соразмерное уровню инфляции в стране. Отмечается, что численность персонала ЭПО составляет порядка 50 тыс. человек. При этом дефицит квалифицированного персонала составляет 30%, что является следствием кадрового голода и низкой заработной платы в секторе.
Кроме того, увеличение тарифа обусловлено ростом стоимости закупа и транспортировки материалов и оборудования необходимых для проведения ремонтной кампании и обеспечения стабильной работы энергопроизводящих объектов.
Среднее увеличение предельных тарифов ЭПО по Казахстану, согласно поданным заявкам, составляет в среднем до 2 тенге за кВтч.
В настоящее время указанные заявки находятся на стадии рассмотрения.