7 декабря, новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Минздрав запретил продажу в Беларуси трех видов стеклоомывающих жидкостей
В «стеклоомывайках» российского производства было выявлено несоответствие содержания этанола.
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МИНСК, 7 дек — Sputnik. Министерство здравоохранения Беларуси запретило ввоз и продажу на территории республики трех видов стеклоомывающих жидкостей российского производства, сообщила пресс-служба ведомства.
Ограничения были применены из-за выявленных несоответствий данной продукции по содержанию метанола.
В связи с этим главным государственным санитарным врачом республики был введен запрет на ввоз и обращение в стране следующих низкозамерзающих стеклоомывающих жидкостей:
«Clear View −30» (изготовитель ООО «Граль», Россия).
«Snow Track −30 (изготовитель ООО “ТЕХ-ЛАЙН”, Россия).
«Arctic Frost −30» (изготовитель ООО «Авалон», Россия).
В Минздраве отметили, что санитарно-эпидемиологическая служба и импортеры продукции, а также заинтересованные государственные органы принимают шаги для недопущения поступления этих жидкостей в продажу, в том числе по их возврату или утилизации.
В ведомстве просят водителей учитывать эту информацию при покупке «стеклоомываек» для своих автомобилей.