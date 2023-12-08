04:51 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
В Хабаровский край на смену американским идут отечественные тепловозы-гиганты
Первые пять локомотивов 3ТЭ28 для работы на БАМе ждут до конца года.
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До конца декабря в Хабаровском крае ждут поставку пяти самых мощных российских тепловозов полностью отечественной сборки. Трёхсекционные локомотивы 3ТЭ28 придут на смену модели 3ТЭ25К2М, на которой установлены двигатели американской сборки. Из-за западных санкций иностранную технику обслуживать стало затруднительно, напоминает ИА «Хабаровский край сегодня».
Тепловоз 3ТЭ28 — новейшая разработка отечественного производителя «Трансмашхолдинг». Конструктивно локомотив базируется на российских технических решениях, создан в рамках реализации концепции обеспечения технологического суверенитета России в области транспортного машиностроения.
— 3ТЭ28 — уникальный тепловоз. Он будет водить грузовые составы. Локомотив призван увеличить пропускную способность и нарастить грузопоток в сторону восточных портов, таких как Ванино. В нашу же задачу входит обеспечить качественное обслуживание машины, поддерживать в исправном состоянии все механизмы, чтобы тепловоз работал как часы, — прокомментировал директор филиала «Дальневосточный» ООО «ЛокоТех-Сервис» Олег Балакин.
Напомним, задачу нарастить провозную способность БАМа и Транссиба в условиях разворота экономики страны на Восток поставил президент России Владимир Владимирович Путин. В 2024 году Восточный полигон РЖД должен пропускать не меньше 180 млн тонн грузов ежегодно, а через 8 лет этот показатель должен достичь 255 млн тонн.
Импортозамещённые локомотивы 3ТЭ28 — настоящие гиганты. Вес каждого свыше 440 тонн. Эти тепловозы способны тянуть составы весом до 7100 тонн на скорости 120 км/час через сложный рельеф. Их собирают на Брянском машиностроительном заводе, двигатель изготовлен на специализированном заводе в подмосковной Коломне.
Первые пять локомотивов 3ТЭ28 поступят в депо «Амурское» в Комсомольске-на-Амуре. Работать они будут на участках БАМа от станции Таксимо в Бурятии до портов на побережье Хабаровского края (Ванино и Советская Гавань). Обслуживать локомотивы будет Дальневосточный филиал предприятия «ЛокоТех-Сервис». Кадры для работы с 3ТЭ28 уже прошли подготовку.
В 2024 году на ДВЖД ожидается поставка ещё 40 единиц подобных локомотивов. Тепловозы с американскими двигателями будут использоваться до завершения срока их эксплуатации и постепенно замещаться на отечественные аналоги.