8 декабря, источник: МК.RU Омск
Виталий Хоценко рассказал, как изменятся тарифы на коммуналку в Омской области в 2024 году
В четверг, 7 декабря, губернатор Омской области провёл прямой эфир, в котором ответил на вопросы жителей региона.
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Один из них касался роста тарифов на коммунальные услуги.
Так ранее Правительство РФ утвердило для каждого региона предельные индексы роста оплаты за услуги ЖКХ с 1 июля 2024 года. Для Омской области он составляет 14%.
Впрочем, Виталий Хоценко сообщил, что максимальных значений будут стараться не достигать. Ставится задача удержать тарифы близкими к средним по стране. Причина же такого роста цен — изношенность сетей.
Напомним, что авария на ТЭЦ-5 привела к снижению параметров теплоснабжения сразу в нескольких городских округах.
При этом глава региона отметил, что в Омской области на сегодняшний день не самые высокие коммунальные платы по СФО. По состоянию на декабрь она стала восьмой по дороговизне.