Главное
Главные новости недели
8 декабря, источник: МК.RU Омск

Виталий Хоценко рассказал, как изменятся тарифы на коммуналку в Омской области в 2024 году

В четверг, 7 декабря, губернатор Омской области провёл прямой эфир, в котором ответил на вопросы жителей региона.

Один из них касался роста тарифов на коммунальные услуги.

Так ранее Правительство РФ утвердило для каждого региона предельные индексы роста оплаты за услуги ЖКХ с 1 июля 2024 года. Для Омской области он составляет 14%.

Впрочем, Виталий Хоценко сообщил, что максимальных значений будут стараться не достигать. Ставится задача удержать тарифы близкими к средним по стране. Причина же такого роста цен — изношенность сетей.

Напомним, что авария на ТЭЦ-5 привела к снижению параметров теплоснабжения сразу в нескольких городских округах.

При этом глава региона отметил, что в Омской области на сегодняшний день не самые высокие коммунальные платы по СФО. По состоянию на декабрь она стала восьмой по дороговизне.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Артём Чмыхов: «В третьем периоде после пропущенного гола «Авангард» стал...
В Омске в этом году спрос на услуги по уборке снега вырос в 4 раза
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЖКХ