8 декабря, источник: Комсомольская правда
Еще один долгострой исключили из реестра проблемных в Хабаровском крае
В регионе продолжают восстанавливать права обманутых дольщиков.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Хабаровском крае прокуратура продолжает бороться за права обманутых дольщиков. Из реестра проблемных исключили еще один долгострой.
— Принятые прокуратурой Хабаровского края меры реагирования способствовали активизации работы правительства края в данном направлении, в результате чего из Единого реестра проблемных объектов в этом году исключено восемь проблемных долгостроев региона путем применения различных механизмов восстановления прав пострадавших участников долевого строительства, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Всего компенсацию получили 147 дольщиков «Лазурита» и «Гринвиля». Строительство «Востокстройсервиса» в Северном округе Хабаровска удалось возобновить.
Кроме того, минстрой региона решил погасить денежные требования дольщиков «Томари-Оро». Его исключили из реестра 6 декабря. Восстановлены права еще 13 человек.