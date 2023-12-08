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8 декабря, источник: Комсомольская правда

Еще один долгострой исключили из реестра проблемных в Хабаровском крае

В регионе продолжают восстанавливать права обманутых дольщиков.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае прокуратура продолжает бороться за права обманутых дольщиков. Из реестра проблемных исключили еще один долгострой.

— Принятые прокуратурой Хабаровского края меры реагирования способствовали активизации работы правительства края в данном направлении, в результате чего из Единого реестра проблемных объектов в этом году исключено восемь проблемных долгостроев региона путем применения различных механизмов восстановления прав пострадавших участников долевого строительства, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Всего компенсацию получили 147 дольщиков «Лазурита» и «Гринвиля». Строительство «Востокстройсервиса» в Северном округе Хабаровска удалось возобновить.

Кроме того, минстрой региона решил погасить денежные требования дольщиков «Томари-Оро». Его исключили из реестра 6 декабря. Восстановлены права еще 13 человек.

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