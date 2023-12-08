8 декабря, новости Казахстана, источник: Zakon.kz
Как вырастут тарифы на электроэнергию с нового года
Министерство энергетики подготовило изменения в предельные тарифы на электрическую энергию, сообщает Zakon.kz.
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Так, предельные тарифы на электроэнергию с 1 января 2024 года планируется увеличить для 31 группы энергопроизводящих компаний из 55.
В частности, вырастут тарифы для:
Ранее в перечень входило 50 групп энергопроизводящих компаний по регионам страны, в новом списке добавлено еще 5 групп.
Как поясняют в Минэнерго, корректировка тарифов связана с увеличением затрат, независящих от энергопроизводящих организаций.
«Так, согласно поданным заявкам, увеличение затрат на топливо (уголь, газ) варьируется от 9 до 32% с учетом расходов на транспортировку. При этом затраты на топливо составляют порядка 60% от общих затрат. Отмечается удорожание расходных материалов и запасных частей в пределах 8−53% по различным позициям. Удорожание связано как с ростом инфляции, так и с ростом логистических затрат», — говорится в обосновании.
Также указывается, что проекты предельных тарифов учитывают и увеличение заработной платы производственного персонала не менее чем на уровень инфляции.
Кроме того, увеличение тарифов обусловлено ростом стоимости материалов и оборудования для проведения ремонтов, длительным сроком изготовления и поставки из сопредельных государств для соблюдения сроков по проведению ремонтной кампании.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 22 декабря.
Ранее предельные тарифы на электроэнергию были подняты в Казахстане с 1 ноября 2023 года. Тогда прежними тарифы остались в 16 группах из 50.