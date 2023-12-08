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8 декабря, новости Казахстана, источник: Zakon.kz

Как вырастут тарифы на электроэнергию с нового года

Министерство энергетики подготовило изменения в предельные тарифы на электрическую энергию, сообщает Zakon.kz.

Источник: Reuters

Так, предельные тарифы на электроэнергию с 1 января 2024 года планируется увеличить для 31 группы энергопроизводящих компаний из 55.

В частности, вырастут тарифы для:

  • первой группы (Экибастузская ГРЭС-1 им. Б. Нуржанова) — с 7,32 тенге до 8,05 за кВтч; третьей группы (станция Экибастузская ГРЭС-2) — с 11,20 до 11,76 тенге за кВтч; шестой группы (Караганда Энергоцентр) — с 12,64 до 13,65 тенге за кВтч; 18-й группы (Степногорская ТЭЦ) — с 16,40 до 22,58 тенге за кВтч;
  • 26-й группы («Алматинские электрические станции» ТЭЦ-1,2,3, Капшагайская ГЭС, Каскад ГЭС) — с 14,02 до 17,82 тенге за кВтч; 33-й группы (АЭС Шульбинская ГЭС) — с 3,67 до 4,14 тенге за кВтч; 41-й группы (Таразэнергоцентр) — с 12,15 до 14,29 тенге тенге за кВтч.

Ранее в перечень входило 50 групп энергопроизводящих компаний по регионам страны, в новом списке добавлено еще 5 групп.

Как поясняют в Минэнерго, корректировка тарифов связана с увеличением затрат, независящих от энергопроизводящих организаций.

«Так, согласно поданным заявкам, увеличение затрат на топливо (уголь, газ) варьируется от 9 до 32% с учетом расходов на транспортировку. При этом затраты на топливо составляют порядка 60% от общих затрат. Отмечается удорожание расходных материалов и запасных частей в пределах 8−53% по различным позициям. Удорожание связано как с ростом инфляции, так и с ростом логистических затрат», — говорится в обосновании.

Также указывается, что проекты предельных тарифов учитывают и увеличение заработной платы производственного персонала не менее чем на уровень инфляции.

Кроме того, увеличение тарифов обусловлено ростом стоимости материалов и оборудования для проведения ремонтов, длительным сроком изготовления и поставки из сопредельных государств для соблюдения сроков по проведению ремонтной кампании.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 22 декабря.

Ранее предельные тарифы на электроэнергию были подняты в Казахстане с 1 ноября 2023 года. Тогда прежними тарифы остались в 16 группах из 50.

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