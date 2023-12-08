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8 декабря, источник: МК.RU Хабаровск

В Хабаровском крае самый высокий «мусорный» тариф

В Хабаровском крае реализуется новый подход по обращению с твердыми бытовыми отходами.

Источник: МК.RU Хабаровск

В Хабаровском крае реализуется новый подход по обращению с твердыми бытовыми отходами. По оценкам аналитиков реформа оказалась недостаточно эффективной. Закон нуждается в доработке — этот вопрос обсудили на заседании Совета Федерации.

Как отметил сенатор Сергей Безденежных от Хабаровского края, целью нововведения было ликвидировать незаконные свалки и оздоровить экологию. По факту жители региона получили рост тарифов и переполненные мусорные баки во дворах. При этом стоимость услуг нового регоператора для населения стала одной из самых высоких на Дальнем Востоке.

На сегодняшний день активисты обратились в суд с иском о признании недействительным конкурса на право заключения Соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО на территории края. Одновременно с этим предпринимаются попытки оспорить постановление Комитета по ценам и тарифам об установлении тарифа.

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