Строительство станции метро «Театральная» в Самаре будет продолжено

Жительница Самары в четверг, 7 декабря, в прямом эфире спросила губернатора, какова судьба недостроенной ветки метро и новой станции в историческом центре города.
Дмитрий Азаров ответил, что подрядчик уведомил минстрой региона о приостановке работ, поскольку в настоящее время идет расследование уголовного дела и выясняются обстоятельств начала строительства метро, а также не завершено расселение граждан из домов в зоне пролегания метрополитена.
Что касается расследования, то губернатор подчеркнул, что заинтересован в справедливом всестороннем рассмотрении вопроса.
— Якобы в начале строительства были допущены нарушения. Что там произошло: поторопились ли коллеги, принимая решения в желании быстрее реализовать проект, были ли какие-то злоупотребления, — уверен, следователи разберутся, — сказал он.
Напомним, экс-глава правительства Самарской области Виктор Кудряшов подозревается в превышении должностных полномочий. Силовики считают, что вместе с врио министра строительства Самарской области Михаилом Асеевым он участвовал в махинациях с бюджетными деньгами при строительстве двух станций метро в Самаре.
Кудряшов настаивает на том, что не совершал никаких махинаций. На заседании суда, рассматривавшем обжалование его ареста до 12 января 2024 года, он также напомнил, что Самарская область рискует остаться без средств инфраструктурного кредита на строительство метро: если их не освоят в текущем году, деньги перераспределят между другими субъектами РФ.
Глава региона в прямом эфире выразил убежденность в том, что у коллег из федеральных, в том числе правоохранительных органов, нет задачи заморозить стройку.
— От своих планов не отказываемся. Да, возможно, придется сдвинуть сроки вправо, как говорят строители, но, уверен, это все равно будет намного быстрее, чем строились предыдущие станции и перегоны. Во всяком случае, все усилия для этого предпримем, — сказал Дмитрий Азаров, добавив, что в правительстве Самарской области следствию оказывается всемерное содействие.
Говоря о расселении граждан, губернатор отметил, что изначально проект станции «Театральная» не предусматривал такого их количества — почти 500 человек. Однако по окончании главгосэкспертизы было выдвинуто такое требование.
К настоящему моменту из 500 горожан 421 уже переехал, до конца 2023 года проблема будет улажена еще с 60 жителями. По 12 собственникам вопрос решается в судебном порядке.
Губернатор сказал, что недовольство горожан ему понятно: им приходится переезжать из района, где зачастую находится работа, школа или детский сад. Однако реализация масштабных инфраструктурных проектов, двигающие вперед развитие и Самары, и региона в целом без этого невозможна.
Он также напомнил, что федеральные нормы выплаты компенсаций собственников расселяемого жилья были увеличены регионом.
Строительство метро продолжится после того, как решатся оба вопроса — с уголовным разбирательством и с расселением граждан.
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