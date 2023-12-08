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8 декабря, новости Молдовы, источник: Sputnik.md

Будут ли в 2024 году проиндексированы пенсии в Молдове — ответ министра

Министр труда и соцзащиты рассказал, что будет с пенсиями в будущем году.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 8 дек — Sputnik. Пенсии в Молдове в 2024 году будут проиндексированы на 6%, при этом средний размер пенсионных выплат в Молдове составит 3965 леев. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Алексей Бузу на заседании парламента при обсуждении бюджета государственного соцстрахования на следующий год.

Всего на пенсионное обеспечение правительство планирует потратить 28,8 миллиарда леев, что на 11% больше по сравнению с 2023 годом. При этом указанная сумма составляет большую часть (67,5%) бюджета соцстрахования на 2024-й.

Доходы бюджета соцстрахования на следующий год оцениваются министерством в 42,722 миллиарда леев, при этом его общие ресурсы составят 56,9%, еще 43% займут трансферты из госбюджета.

Согласно другим статьям бюджета соцстрахования, в 2024 году будет предоставлен ряд новых социальных пособий:

  • единовременное пособие на период ухода за приемным ребенком;
  • единовременное пособие на ребенка, усыновленного или взятого под опеку в рамках службы опеки/попечительства;
  • пособие по уходу за ребенком старше трех лет, усыновленного или взятого под опеку в рамках службы опеки/попечительства.

Также в 2024 году запланированы расходы на компенсацию за энергоносители в виде двух инструментов поддержки: денежной выплаты и помощи по оплате счетов-фактур.

Еще одной статьей расхода в бюджете соцстрахования предусмотрено увеличение размера единовременного пособия при рождении ребенка до 20 000 леев.

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