8 декабря, источник: Комсомольская правда
В Воронеже подорожали три главных компонента салата оливье
Особенно сильно взлетели цены на колбасу и на яйца.
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Поклонников традиций новогоднего стола неприятно удивил взлет цен на основные компоненты классического салата оливье — вареную колбасу, яйца и картошку. Повышение стоимости этих продуктов констатировали в Воронежстате.
Статистики прежде всего отметили резкое подорожание вареной колбасы. Совсем недавно ее средняя цена была 382,86 рубля за килограм.
м. Теперь же за нее приходится отдавать уже 394,51. И это при том, что килограмм полукопченой и варено-копченой колбасы за неделю, напротив, подешевел на 5,34 рубля. Правда, стоит он все равно немало. За кг этих видов колбасы приходится отдавать в среднем 503,01 рубля.
Яйца тоже подорожали солидно — цена за десяток взлетела со 107,24 до 113,78 рублей. Меньше всего увеличилась стоимость картошки. Ранее ее средняя цена была 17,97 рубля. Теперь же придется отдавать на 20 копеек больше. То есть, 18,17 рубля.