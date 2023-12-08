8 декабря, источник: АиФ Уфа
В Башкирии в очередной раз повысились цены на дизельное топливо
Данные опубликовали статистики.
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В Башкирии вновь повысились цены на дизельное топливо, следует из данных Росстата. Опубликованы данные недельного мониторинга.
На 4 декабря цены в среднем повысились до 61,04 ₽ (+0,13%).
Стоимость бензина пока остается на прежнем уровне. АИ-92 в среднем стоит 49,24 ₽ за литр, АИ-95 — 53,04 ₽, АИ-98 — 65,27 ₽
Цены на бензин остались на прежнем уровне: в среднем литр стоит 51,81 ₽ АИ-92 обходится в 49,24 ₽ за литр, АИ-95 — 53,04 ₽, АИ-98 и выше — 65,27 ₽
Напомним, что повышение стоимости бензина фиксировалось совсем недавно — в начале декабря. За месяц увеличение составило 2%, причем удорожание топлива статистики отмечали лишь в шести регионах страны.