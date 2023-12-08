8 декабря, источник: Время
Еще один «Метеор» передали «Водолету» в Нижегородской области
Он получил имя «Капитан Полуэктов» в честь одного из первых капитанов-испытателей.
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Росписи поставлены, новый красавец-лайнер официально передан компании «Водолет». Уже весной судно на подводных крыльях отправится в навигацию.
Никита Итальянцев — генеральный директор компании по развитию скоростного судоходства ООО «Водолет»:
«Это уже второе речное судно для Нижегородской области. Всего их у нас запланировано 3 штуки. Третье планируем получить весной 2024 года перед навигацией. Первые пассажиры на нем смогут прокатиться в мае 2024 года. Эти суда у нас запланированы на межрегиональные маршруты, в основном. Они будут ходить вверх по Волге до Рыбинска и вниз по Волге до Ульяновска с остановочными пунктами».
Четвертый по счету «Метеор» получил имя «Капитан Полуэктов» в честь одного из первых капитанов-испытателей. Именно Виктор Полуэктов был капитаном первых экспериментальных судов на подводных крыльях: «Ракета», «Метеор» и «Спутник».
Николай Панченко — корреспондент:
«В салоне этого “Метеора” на меня нахлынули воспоминания из детства, когда я, будучи мальчишкой, ездил с родителями на отдых в Васильсурск. Новое судно вмещает 120 человек, а новые мягкие кресла позволяют себя комфортно чувствовать в течение всей поездки. И коленки при этом не упираются в соседнее кресло».
Пассажирский салон с панорамным остеклением оснащен креслами авиационного типа и разделен на две части: в носовой 36 посадочных мест, в центральной — 84. Судно рассчитано на перевозку пассажиров дальностью до 600 километров со средней скоростью 65 километров в час. Автономность плавания — до 8 часов.
После торжественного спуска на воду в начале ноября «Метеор» «Капитан Полуэктов» прошел ходовые испытания. Капитаном-испытателям стал Геннадий Игнатьев.
Геннадий Игнатьев — инженер-испытатель, капитан скоростного флота:
«Как сдаточный капитан, я с первого момента, как только судно коснулось воды, я это судно принял на ходовые и швартовые испытания. Они шли одновременно. Судно закончило эти ходовые и швартовые испытания уже в ледовых условиях в сопровождении буксира. Но, тем не менее, судно показало все свои заявленные технические характеристики, вышло на скорость 68 километров в час в полном грузе, что, в общем-то, очень хороший результат для этого судна».
В качестве силовой установки используются два судовых дизельных двигателя мощностью 1450 л.с. Емкость топливного бака «Метеора 120Р» составляет около 7 тонн — это около 10 часов хода при скорости 65 километров в час.
Для удобства пассажиров есть три туалета, один из которых оборудован приспособлениями для маломобильных граждан, а также пеленальным столиком для мам с грудными детьми. Кроме того, имеются два вместительных багажных отделения.
Альбина Разина — первый заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области:
«Метеор», конечно, впечатляет! Это масштабы. Это сочетание судна и самолета. Если мы посмотрим кабину, комфорт, те качества, которые разработчики заложили в это судно, я думаю, что у него большое и блестящее будущее. Однозначно он будет любимцем наших жителей. Хотелось бы коллектив Центрального конструкторского бюро имени Ростислава Евгеньевича Алексеева поблагодарить за эту работу, за этот труд, за создание этого прекрасного судна. Просто гордость за нашу область, что у нас есть такие предприятия".
Обновление флота сейчас активно идет по программе льготного лизинга. Это стимулирует судовладельцев к обновлению флота. В ближайшем будущем количество речных пассажирских судов будет только увеличиваться.