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8 декабря, источник: Коммерсантъ

Возле горы Иремель построят туркомплекс за 48 млн рублей

Уфимское «Эколаб-Урал» планирует вложить 48,4 млн руб. в создание всесезонного туристического комплекса «Идель баши» около горы Иремель в Белорецком районе, сообщили в пресс-службе главы Башкирии.

Проект представила на «Инвестиционном часе» в правительстве региона гендиректор и владелец компании Василя Хызырова. Комплекс будут строить поэтапно до 2025 года. Первую очередь планируют ввести в мае 2024 года.

Предприниматель получила федеральный грант на создание кемпингов. На субсидию в 4,7 млн руб. она закупила шесть гостевых домов, банный комплекс, заказала строительные материалы, оборудование для водоснабжения и водоотведения. Для дальнейшей работы требуется оформить документы на землю.

Проекту присвоен статус приоритетного с предоставлением налоговых льгот. Инвестор получит в аренду земельный участок возле села Николаевка Белорецкого района, а администрация поможет оформить документы.

ООО «Эколаб-Урал» зарегистрировано в марте 2015 года в селе Нагаево в Уфе. Компания занимается, в том числе, предоставлением мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах. Выручка в 2022 году составила 25,8 млн руб., чистая прибыль — 976 тыс. руб.

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