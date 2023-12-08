Возле горы Иремель построят туркомплекс за 48 млн рублей

Проект представила на «Инвестиционном часе» в правительстве региона гендиректор и владелец компании Василя Хызырова. Комплекс будут строить поэтапно до 2025 года. Первую очередь планируют ввести в мае 2024 года.
Предприниматель получила федеральный грант на создание кемпингов. На субсидию в 4,7 млн руб. она закупила шесть гостевых домов, банный комплекс, заказала строительные материалы, оборудование для водоснабжения и водоотведения. Для дальнейшей работы требуется оформить документы на землю.
Проекту присвоен статус приоритетного с предоставлением налоговых льгот. Инвестор получит в аренду земельный участок возле села Николаевка Белорецкого района, а администрация поможет оформить документы.
ООО «Эколаб-Урал» зарегистрировано в марте 2015 года в селе Нагаево в Уфе. Компания занимается, в том числе, предоставлением мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах. Выручка в 2022 году составила 25,8 млн руб., чистая прибыль — 976 тыс. руб.