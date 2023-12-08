Строительство метро в Петербурге поручат новому куратору с 1 января

Сейчас компанию «Метрострой Северной столицы», прокладывающую метро, курирует комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Непосредственно контролировать компанию будет подведомственный комитету Фонд капитального строительства и реконструкции.
Проект постановления правительства о передаче полномочий комитета по развитию транспортной инфраструктуры комитету по строительству был опубликован 12 октября. Документ также вносит изменения в положение комитета по транспорту — он также не будет связан со строительством новых станций.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что 1 декабря «Метрострой Северной столицы» начал вести работы на новом участке Красносельско-Калининской линии метро — от строящейся станции «Путиловская» в сторону будущей станции «Каретная». В тестовом режиме был запущен проходческий щит КТ-1.