8 декабря, источник: СуперОмск
Из Омска запустят рейс в самый северный город мира
Авиакомпания «Нордстар» анонсировала запуск рейсов в Норильск в 2024 году. Самолеты будут летать туда по пятницам.
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«Летом следующего года из базового аэропорта Норильск пассажиры авиакомпании NordStar смогут отправиться по следующим направлениям: Санкт-Петербург, Абакан, Екатеринбург, Волгоград, Челябинск, Уфа, Сочи, Минеральные Воды, Махачкала, Омск, Новосибирск, Самара, Казань, Пермь, Тюмень, Нижний Новгород», — сообщает перевозчик.
Первый самолет из Омска в Норильск отправится 24 мая 2024 года. Стоимость билетов на рейс стартует от 20,6 тысячи рублей.
Отметим, что, по данным открытых интернет-источников, Норильск — самый северный город мира с численностью населения более 150 тысяч человек.