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8 декабря, источник: АиФ Омск

В Омск прибыли новые тёплые автобусы

Мэр Омска рассказал, что автобусы были изготовлены на нефтекамском заводе.

Источник: Телеграм-канал Сергея Шелеста

В омском Дептрансе рассказали, что новые автобусы «НЕФАЗ» приехали в Омск. Они преодолели более 1500 километров по заснеженным дорогам Республики Башкортостан, Урала и Западной Сибири.

Новые «НЕФАЗы» оснащены двойным остеклением салона, в том числе такие стёкла стоят и на дверях. Такое решение снижает теплоотдачу, исключает запотевание и замерзание стекол. Также в салоне установлены дополнительные отопители, а на накопительной площадке стоят конвекторы, написал в своём Telegram-канале мэр Омска Сергей Шелест.

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