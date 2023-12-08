8 декабря, источник: АиФ Омск
В Омск прибыли новые тёплые автобусы
Мэр Омска рассказал, что автобусы были изготовлены на нефтекамском заводе.
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В омском Дептрансе рассказали, что новые автобусы «НЕФАЗ» приехали в Омск. Они преодолели более 1500 километров по заснеженным дорогам Республики Башкортостан, Урала и Западной Сибири.
Новые «НЕФАЗы» оснащены двойным остеклением салона, в том числе такие стёкла стоят и на дверях. Такое решение снижает теплоотдачу, исключает запотевание и замерзание стекол. Также в салоне установлены дополнительные отопители, а на накопительной площадке стоят конвекторы, написал в своём Telegram-канале мэр Омска Сергей Шелест.