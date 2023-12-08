Те 12 телеканалов, чье вещание было приостановлено, не вернутся в эфир — премьер

КИШИНЕВ, 8 дек — Sputnik. После окончания действия в Молдове режима чрезвычайного положения те 12 телеканалов, чье вещание было приостановлено на время ЧП, не вернутся в эфир, об этом в телеэфире заявил премьер-министр Дорин Речан.
В конце октября Комиссия по чрезвычайным ситуациям своим решением, принятым по рекомендации СИБ, приостановила лицензии шести телеканалов: Orizont TV, Publika TV, ITV, Prime, Canal 2 и Canal 3. Также в понедельник на брифинге глава СИБ Александр Мустяцэ заявил, что ведомство издало приказ о блокировке на территории страны 31 информационного портала, в том числе 20 российских.
Шестью днями ранее, 24 октября, СИБ заблокировала 22 сайта российских телеканалов, таких, как RT, «Вести», «Звезда», «Царьград», «Рен ТВ», «Мир», мотивировав решение тем, что они «искажают информацию, распространяемую в публичном пространстве в условиях чрезвычайного положения».
Блокировка в Молдове русскоязычных сайтов, в том числе новостных, началась еще в прошлом году. Так, 26 февраля 2022 года был заблокирован доступ к сайту информагентства Sputnik Молдова, впоследствии под такие же ограничения попали сайты других российских и русскоязычных СМИ. С марта 2022 года в стране действует запрет российских новостных и общественно-политических телепрограмм. С 19 декабря 2022 года приостановлены лицензии шести русскоязычных телеканалов.
Блокировка русскоязычных сайтов в Молдове продолжилась в январе-апреле нынешнего года, а 13 сентября из страны был выдворен руководитель информагентства Sputnik Молдова Виталий Денисов.
Очередное продление режима чрезвычайного положения в Молдове вступило в силу с 1 декабря — на 30 дней. Ранее инициативу одобрил парламент республики: проект представил Адриан Ефрос, презентация предложения правительства заняла менее 10 минут. За проект проголосовали только 60 депутатов правящей партии «Действие и солидарность» (PAS).
Позже глава парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету, депутат партии PAS Олеся Стамате отметила, что нынешнее продление режима ЧП в стране последнее.