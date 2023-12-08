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8 декабря, источник: Комсомольская правда

Из Челябинска снова будут летать самолеты в Самару и Нижневартовск

Полеты из Челябинска в Нижневартовск и Самару внесли в расписание на 2024 год.

Из Челябинска возобновят прямые авиарейсы в Нижневартовск и Самару. Об этом сообщили в пресс-службе челябинского аэропорта.

Полеты начнутся в 2024 году. Оба маршрута будет обслуживать авиакомпания Red Wings.

Первый рейс в Нижневартовск назначен на 5 января, затем он будет повторяться раз в неделю, по пятницам. А с марта рассчитывают запустить рейсы еще и по понедельникам. Перелеты собираются выполнять на Sukhoi Superjet.

В Самару челябинцы смогут летать, начиная с 8 января. На рейсы также назначены самолеты Sukhoi Superjet. Они будут забирать пассажиров из Челябинска по пятницам, а с 29 января добавится второй рейс по понедельникам.

В расписании полеты и в Самару, и в Нижневартовск распланированы до конца марта.

Напомним, авиасообщение с обоими городами открывали в начале 2023 года, но затем маршруты в Самару и Нижневартовск были отменены.

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