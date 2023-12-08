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8 декабря, источник: Комсомольская правда

В Самаре дольщикам ЖК «Новая заря» выплатят возмещение

Наблюдательный совет Фонда развития территорий принял решение по ходатайству Дмитрия Азарова.

Стала известна дальнейшая судьба дольщиков ЖК «Новая заря», который расположен на пересечении улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко в Самаре. Людям, купившим там квартиры, выплатят возмещение. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В четверг, 7 декабря 2023 года, дольщики «Новой зари» обратились к губернатору Дмитрию Азарову во время прямой линии. Они попросили помочь решить вопрос с их долгостроем. Глава региона отметил, что неоднократно поднимал этот вопрос на федеральном уровне.

— Сделаю все, чтобы решение было принято Фондом развития территорий в текущем году, — заверил Дмитрий Азаров.

В пятницу, 8 декабря, стало известно, что наблюдательный совет Фонда развития территорий по ходатайству главы региона принял решение о выплате возмещения дольщикам «Новой зари». В общей сложности это более 250 человек.

Напомним, в Самарской области идет активная работа по восстановлению прав обманутых дольщиков. За последние годы в регионе помогли более 7300 участникам долевого строительства.

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