8 декабря, источник: Комсомольская правда
В Самаре дольщикам ЖК «Новая заря» выплатят возмещение
Наблюдательный совет Фонда развития территорий принял решение по ходатайству Дмитрия Азарова.
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Стала известна дальнейшая судьба дольщиков ЖК «Новая заря», который расположен на пересечении улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко в Самаре. Людям, купившим там квартиры, выплатят возмещение. Об этом сообщили в региональном правительстве.
В четверг, 7 декабря 2023 года, дольщики «Новой зари» обратились к губернатору Дмитрию Азарову во время прямой линии. Они попросили помочь решить вопрос с их долгостроем. Глава региона отметил, что неоднократно поднимал этот вопрос на федеральном уровне.
— Сделаю все, чтобы решение было принято Фондом развития территорий в текущем году, — заверил Дмитрий Азаров.
В пятницу, 8 декабря, стало известно, что наблюдательный совет Фонда развития территорий по ходатайству главы региона принял решение о выплате возмещения дольщикам «Новой зари». В общей сложности это более 250 человек.
Напомним, в Самарской области идет активная работа по восстановлению прав обманутых дольщиков. За последние годы в регионе помогли более 7300 участникам долевого строительства.