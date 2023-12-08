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8 декабря, источник: Om1.ru

За сезон омский Дед Мороз может заработать 170 тысяч рублей

Средняя стоимость одного выступления составляет от двух тысяч рублей.

Источник: Om1.ru

Одна из самых популярных услуг в России перед Новым годом — заказ визита Деда Мороза и Снегурочки с праздничной программой. Такое выступление бронируют заранее, ведь уже в ноябре спрос на эту услугу по всей стране вырос на 178% по сравнению с октябрём и на 46% по сравнению с прошлым годом.

Аналитики Авито Услуг подсчитали, что в период пикового спроса на выступления волшебников, среднестатистическая пара из Деда Мороза и Снегурочки может получить в Омске от 170 тысяч рублей. Пик спроса обычно приходится на 20 дней в году — с 20 декабря по 8 января. В это время пара артистов берут на себя по 5−7 заказов в день. Средняя стоимость одного выступления составляет от двух тысяч рублей, а длительность программы — от 15 минут до часа.

Отметим, что больше всего смогут заработать Деды Морозы и Снегурочки из Сочи, Москвы и Владивостока (от 300 тысяч рублей). Волшебники из Краснодара, Новосибирска и Челябинска могут заработать от 200 тысяч рублей. Чуть поменьше артисты заработают в Перми и Волгограде — от 150 тысяч рублей.

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