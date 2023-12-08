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8 декабря, новости Казахстана, источник: Sputnik.kz

Как в Казахстане оцифруют недвижимость

Минцифры внедрило Единый государственный кадастр недвижимости (ЕГКН), собрав на одной платформе все нужные сведения.

АСТАНА, 8 дек — Sputnik. Данные правового кадастра и земельного кадастра теперь соединены в единую базу. В результате вместо госакта и техпаспорта выдается один документ — Кадастровый паспорт недвижимости.

Об этом на брифинге на тему «Цифровая трансформация земельных отношений» сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асет Турысов.

По его словам, это исключает риски оформления акта на землю без прав и коллизии, когда земля и строение на ней принадлежат разным людям.

«Разрозненность баз данных и сведений, затягивал простых граждан в долгие судебные тяжбы», — констатировал он.

По его словам, раньше для получения земельного участка сначала нужно было узнать, где есть свободная земля.

«Для этого вы идете в управление земельных отношений. Даже после получения этой информации оставался вопрос о том, какие виды строительства допустимы на выбранном месте», — добавил он.

А эту информацию, по словам Турысова, можно было получить в архитектурном управлении. При этом данные, отметил он, содержались в бумажном Генеральном плане.

В общей сложности, весь процесс включал 11 обращений в государственные органы и 38 этапов.

Онлайн-регистрация и выбор земельных участков.

Новые подходы перевели весь процесс предоставления земельных участков от заявления до регистрации в электронный формат.

Организована возможность онлайн-выбора свободных земельных участков. Сокращены:

  • количество взаимодействий с 11 до 2;
  • количество шагов от 38 до 5;
  • срок оказания от 1 года до 30 дней.

Кроме того, исключена Земельная комиссия и необходимость разработки землеустроительного проекта.

Публичная кадастровая карта: прозрачность и открытость

«Новый открытый ресурс представляет собой мощный инструмент для общественного контроля за процессом выделения земельных участков. Все данные о генеральных планах, планах детальных планировок, инженерных сетях и других аспектах будут доступны широкой публике», — говорит Асет Турысов.

Акиматы сегодня внедряют электронные градостроительные регламенты. 75% требует доработки, а 13% — полной корректировки.

«Ситуация по градостроительным документам в регионах разная. В ряде регионах есть генпланы, которые были разработаны еще в 90-х и двухтысячных годах, когда картина с геоинформационными технологиями была другая. Их перевод в цифровой формат достаточно долгий и ресурсозатратный процесс», — пояснила замгендиректора республиканского центра государственного градостроительного планирования и кадастра Карлыгаш Молдагалиева.

На текущий момент нет ни одного региона, чей генплан 100% оцифрован, поделилась она.

«Завершается корректировка генплана Астаны, по Атырауской области. Во многих регионах необходима корректировка документов градостроительства: Туркестанская, Кызылординская, Костанайская области особенно», — отметила Карлыгаш Молдагалиева.

Цель инициативы — обеспечить открытый доступ к информации о земельных ресурсах, ранее недоступной для общественности, и устранить сомнения в основе принимаемых решений.

«Любой гражданин может зайти, посмотреть по карте, к примеру, возле его дома строения, которого нет на карте. Он через е-Отиниш может обратится и обнародовать незаконную постройку», — разъяснил вице-министр.

Кадастр был запущен 1 июля 2023 года. С момента запуска до 28 ноября оказано более миллиона услуг, в том числе выдано 238 тысяч кадастровых паспортов.

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