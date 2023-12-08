8 декабря, источник: Om1.ru
Уголовное дело из-за станции метро «Спортивная» готовятся возбудить в Новосибирске
Об этом на пресс-конференции рассказал прокурор города Роман Сивак.
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Прокуратура Новосибирска даст уголовно-процессуальную оценку постоянному переносу ввода в эксплуатацию станции метрополитена «Спортивная».
«Это знаковый объект, который находится под пристальным вниманием городской прокуратуры. Мы проводили неоднократно проверки. На подрядчика было возбуждено несколько административных дел за нарушение условий и сроков контрактов. Наложены штрафные санкции на сумму более 14 млн рублей», — рассказал прокурор города Роман Сивак.
На начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса было возбуждено дело, так как он не контролировал строительство станции метро. На него наложен небольшой штраф в размере 20 тысяч рублей.
«В настоящее время дается уже уголовно-правовая оценка со стороны как заказчика — чиновников, так и со стороны непосредственно подрядчика. Мы можем говорить об экономике, об удорожании деталей и санкциях, но, тем не менее, сроков и времени было у муниципалитета и подрядной организации достаточно для того, чтобы эту станцию сдать. Это знаковый объект. Это имидж мэрии, это их лицо. Мы будем выявлять причину в рамках расследования уголовного дела», — сообщил Роман Сивак.
Станцию метро «Спортивная» должны были сдать до начала молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2022 году. Объект до сих пор не закончен. Сейчас идёт экспертиза.