8 декабря, новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Протесты фермеров в Молдове: аграрии намерены встретиться с руководством МВД
Протестующие в центре молдавской столицы фермеры заявили о намерении побеседовать с правоохранителями.
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КИШИНЕВ, 8 дек — Sputnik. Протестующие в центре Кишинева сельхозпроизводители намерены встретиться с руководством Министерства внутренних дел Молдовы, чтобы обсудить действия правоохранителей в отношении митингующих.
Как отметил журналистам глава ассоциации «Сила фермеров» Александр Слусарь, аграрии намерены обсудить некоторые ситуации, возникшие в ходе последней протестной акции.
«У нас сложилось впечатление, что руководство МВД не очень осведомлено о некоторых действиях, которые произошли в отношении фермеров — злоупотребления, телефонные звонки, запугивания, повестки, которые сейчас массово получают организаторы и агропроизводители. Все эти моменты мы хотим сегодня прояснить с руководством министерства. После этого вернемся на площадь, поговорим и примем решение, как действовать дальше», — сказал Слусарь.
По его словам, повестки связаны с неавторизированным маршем, который фермеры провели на этой неделе по центральным улицам Кишинева.
«Езжайте, как вам угодно, а раз вы поехали, как захотели, то получите за это повестку», — отметил Слусарь.
Чего хотят фермеры
Ранее бастующие аграрии перечислили основные требования к властям страны.
Введение решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям на период до 31 октября 2024 года моратория на начисление штрафных санкций, принудительное исполнение обязательств и начала процедур неплатежеспособности в отношении микро-, малых и средних фермеров, имеющих в структуре своих сельскохозяйственных угодий не менее 70% посевов зерновых и масличных культур;
Утверждение и финансирование схем прямых выплат за гектар начиная с 2024 года по примеру Европейского союза;
Выделение в 2024 году из Национального фонда развития сельского хозяйства 50%, но не менее 1 миллиарда леев, для микро-, малых и средних фермеров в качестве компенсации за мизерные цены в виде прямых платежей за гектар подсолнечника и кукурузы, выращенных в 2023 году;
Запрет импорта пшеницы, кукурузы и подсолнечника как минимум до 31 марта 2024 года и транзит зерна и масличных культур из Украины только железнодорожным транспортом.
Как отмечают аграрии, все эти требования «могут быть достигнуты без дополнительных бюджетных расходов».
На брифинге в конце ноября министр сельского хозяйства Владимир Боля заявил об отсутствии законных норм, которые бы могли обусловить мораторий по кредитам и предложил фермерам сосредоточиться на той помощи, которую можно выполнить.