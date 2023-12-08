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8 декабря, новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

Газозаправки в Кашкадарье тоже ограничили в работе. Это уже четвертый регион, где газ будет подаваться по укороченному графику

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Кашкадарье с 8 декабря вводятся ограничения на работу газовых заправок из-за наступающих холодов. В приоритете — обеспечение природным газом населения, электрогенерирующих предприятий и объектов социальной сферы, сообщает корреспондент Podrobno.uz. со ссылкой на главу пресс-службы администрации области Ахрора Содикова.

Источник: Podrobno.uz

Вслед за Андижанской, Сурхандарьинской областями и Каракалпакстаном в Кашкадарье тоже ввели ограничения на газовых заправках. Это уже четвертый регион, где газ на АГНКС будет подаваться по укороченному графику работы.

Подача природного газа на газозаправки Кашкадарьи с 8 декабря осуществляется ежедневно с 6 часов утра до 3 часов дня.

Причина — резкое понижение температуры воздуха и, как следствие, усиление мер по подаче природного газа в первую очередь в жилые дома, предприятия по производству электроэнергии и объекты социальной сферы.

Водителей региона просят заправлять свои автомобили ежедневно с 06:00 до 15:00 в соответствии с правилами техники безопасности.

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