8 декабря, новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz
Газозаправки в Кашкадарье тоже ограничили в работе. Это уже четвертый регион, где газ будет подаваться по укороченному графику
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Кашкадарье с 8 декабря вводятся ограничения на работу газовых заправок из-за наступающих холодов. В приоритете — обеспечение природным газом населения, электрогенерирующих предприятий и объектов социальной сферы, сообщает корреспондент Podrobno.uz. со ссылкой на главу пресс-службы администрации области Ахрора Содикова.