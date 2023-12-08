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8 декабря, новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

Украина ввела санкции против узбекского завода электроники «Фотон» сроком на десять лет

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Правительство Украины ввело санкции против узбекского завода электроники «Фотон», его председателя правления и других лиц. Санкции введены на 10 лет, сообщает корреспондент Podrobno.uz. со ссылкой на сайт правительства Украины.

7 декабря Владимир Зеленский подписал соответствующий указ, ограничив активы 181 физического и 185 юридических лиц, включая завод электроники «Фотон» и его руководителя Марифходжа Сайдумарова.

Ограничения включают заморозку активов и блокировку торговых транзитных операций и операций с ценными бумагами, принадлежащих подсанкционным лицам, лишение их государственных наград, аннулирование лицензий, ограничение на транзит и торговые операции на территории Украины и другие меры сроком на 10 лет.

Для справки: Завод «Фотон» был основан после эвакуации в Ташкент завода электровакуумных приборов из города Фрязино Московской области в 1941 году.

Он располагался в центре города и с 1975 по 2013 годы имел свой ядерный реактор, предназначенный для испытания работы электронных компонентов, применяемых на атомных подводных лодках. Реактор был демонтирован после сноса завода в 2017 году.

Сейчас завод занимается разработкой и производством изделий электронной техники и интегральных микросхем для радиоэлектронной аппаратуры и производством различных изделий на основе электроники.

Напомним, что ранее под санкции Украины попали завод «Ахангаранцемент» и его владелец — компания Akkermann Cement CA, связанные с российским бизнесменом узбекского происхождения Алишером Усмановым.

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