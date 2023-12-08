Украина ввела санкции против узбекского завода электроники «Фотон» сроком на десять лет

7 декабря Владимир Зеленский подписал соответствующий указ, ограничив активы 181 физического и 185 юридических лиц, включая завод электроники «Фотон» и его руководителя Марифходжа Сайдумарова.
Ограничения включают заморозку активов и блокировку торговых транзитных операций и операций с ценными бумагами, принадлежащих подсанкционным лицам, лишение их государственных наград, аннулирование лицензий, ограничение на транзит и торговые операции на территории Украины и другие меры сроком на 10 лет.
Для справки: Завод «Фотон» был основан после эвакуации в Ташкент завода электровакуумных приборов из города Фрязино Московской области в 1941 году.
Он располагался в центре города и с 1975 по 2013 годы имел свой ядерный реактор, предназначенный для испытания работы электронных компонентов, применяемых на атомных подводных лодках. Реактор был демонтирован после сноса завода в 2017 году.
Сейчас завод занимается разработкой и производством изделий электронной техники и интегральных микросхем для радиоэлектронной аппаратуры и производством различных изделий на основе электроники.
Напомним, что ранее под санкции Украины попали завод «Ахангаранцемент» и его владелец — компания Akkermann Cement CA, связанные с российским бизнесменом узбекского происхождения Алишером Усмановым.