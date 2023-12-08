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8 декабря, новости Казахстана, источник: Newtimes.kz

Доллар резко подешевел на казахстанской бирже перед выходными

Согласно данным сайта Казахстанской фондовой биржи KASE, стоимость американской валюты снизилась, передает ИА «NewTimes.kz».
ЦБ: $ 91.6402   -0.93 € 98.8409   -0.97 ММВБ: $ 91.8975   -0.20 € 98.6425   -0.80
Источник: Freepik

Так, доллар подешевел на 2,20 тенге. Таким образом, его стоимость составила 457,61 тенге.

Торги четверга для доллара завершились на отметке 458,81 тенге.

В нефти стабилизация тоже наметилась, но рынок движется неохотно и как будто через сопротивление, отмечают аналитики Alpari. Баррель Brent вырос до 75,50 доллара. Бюджетные поступления Казахстана зависят от мировых цен на нефть, поэтому чем выше ценник, тем лучше. Из-за сбоев на КТК поставки Казахстана на экспорт в конце года могут быть ограничены.

Глобальный рынок спокойно относится к риску в пятницу.

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