8 декабря, новости Казахстана, источник: Newtimes.kz
Доллар резко подешевел на казахстанской бирже перед выходными
Согласно данным сайта Казахстанской фондовой биржи KASE, стоимость американской валюты снизилась, передает ИА «NewTimes.kz».
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Так, доллар подешевел на 2,20 тенге. Таким образом, его стоимость составила 457,61 тенге.
Торги четверга для доллара завершились на отметке 458,81 тенге.
В нефти стабилизация тоже наметилась, но рынок движется неохотно и как будто через сопротивление, отмечают аналитики Alpari. Баррель Brent вырос до 75,50 доллара. Бюджетные поступления Казахстана зависят от мировых цен на нефть, поэтому чем выше ценник, тем лучше. Из-за сбоев на КТК поставки Казахстана на экспорт в конце года могут быть ограничены.
Глобальный рынок спокойно относится к риску в пятницу.